Златан Ибрагимович не сыграет с «Дженоа», несмотря на возвращение в общую группу

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не примет участия в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», который состоится завтра, 16 декабря. Об этом сообщается на сайте авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Помимо шведа матч пропустит защитник миланцев Симон Кьер. По информации источника, сегодняшняя утренняя тренировка развеяла сомнения главного тренера Стефано Пиоли. Два игрока «россонери» работали на поле отдельно, проводя индивидуальную работу.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».