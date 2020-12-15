«Спартак» показал тренировку перед матчем с «Зенитом». Видео

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео тренировки команды перед матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится завтра, 16 декабря. Начало — в 20:00 мск. Встреча состоится при пустых трибунах. Этот матч станет последним для клубов в 2020 году. Встречи 20-го тура пройдут в марте 2021 года.

«Работаем! Морозная тренировка перед матчем с «Зенитом», — так озаглавила пресс-служба ролик с тренировки.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале красно-белых.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. В тройку лидеров чемпионата России также входит московский ЦСКА (34). «Армейцы» проведут финальный матч года с «Ростовом» 17 декабря.