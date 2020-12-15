Газизов: никакого особого пункта в контракте Кокорина со «Спартаком» нет и быть не может

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слухи, что нападающий Александр Кокорин не играет против своих бывших клубов «Сочи» и «Зенита» из-за условий контракта.



«Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против.



Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95 процентов из них неправдивых. Не знаю, в чём текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что всё дело в мышечной травме», — цитирует Газизова Sport24.



«Спартак» без Кокорина уступил «Сочи» в выездном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1). Завтра, 16 декабря, красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом» в 19-м туре, и 29-летний форвард вновь не выйдет на поле.