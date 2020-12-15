Газизов: никакого особого пункта в контракте Кокорина со «Спартаком» нет и быть не может

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слухи, что нападающий Александр Кокорин не играет против своих бывших клубов «Сочи» и «Зенита» из-за условий контракта.
«Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против.
Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95 процентов из них неправдивых. Не знаю, в чём текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что всё дело в мышечной травме», — цитирует Газизова Sport24.
«Спартак» без Кокорина уступил «Сочи» в выездном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1). Завтра, 16 декабря, красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом» в 19-м туре, и 29-летний форвард вновь не выйдет на поле.
- 15 декабря 2020
-
16:55
-
16:53
-
16:34
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:49
-
15:35
-
15:20
-
15:19
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
13:42
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
11:27