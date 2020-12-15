В «Фиорентине» отреагировали на слухи об интересе клуба к Александру Кокорину
Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини отреагировал на слухи об интересе итальянского клуба к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.
«Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это всё, что я могу сказать о нём. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжёлое турнирное положение в чемпионате: мы идём на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины», — цитирует Манчини Metaratings.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Форвард пропустил несколько встреч из-за череды травм.
Газизов: никакого особого пункта в контракте Кокорина со «Спартаком» нет и быть не может
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