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В «Фиорентине» отреагировали на слухи об интересе клуба к Александру Кокорину

В «Фиорентине» отреагировали на слухи об интересе клуба к Александру Кокорину
Футбол / РПЛ 0

Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини отреагировал на слухи об интересе итальянского клуба к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

«Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это всё, что я могу сказать о нём. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжёлое турнирное положение в чемпионате: мы идём на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины», — цитирует Манчини Metaratings.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Форвард пропустил несколько встреч из-за череды травм.

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