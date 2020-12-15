КДК перенёс рассмотрение дела Тедеско, он будет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил дополнительные материалы по матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0). Все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, чьё поведение должно было быть рассмотрено на совещании КДК, сможет руководить подопечными в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
Ранее «Спартак» уведомил КДК, что Тедеско не сможет принять участие в сегодняшнем заседании. При этом глава комитета Артур Григорьянц сообщал «Чемпионату», что заявление от московского клуба не поступало.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Сине-бело-голубые, набрав 38 очков в 18 турах, занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая красно-белых на 3 очка.
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