Джека Грилиша лишили прав на девять месяцев за неосторожное вождение
Суд Бирмингема наказал полузащитника и капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша за неосторожное вождение, сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболист признал свою вину по двум эпизодам. Напомним, в марте текущего года Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Игрок также сознался во втором правонарушении, которое произошло в октябре. Суд назначил штраф в размере £ 82 900 (примерно € 91 тыс.), который Грилиш должен выплатить в течение семи дней. Игрок также получил запрет на вождение автомобиля, рассчитанный на девять месяцев.
В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:21
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:34
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:49
-
15:35
-
15:20
-
15:19
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
13:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам