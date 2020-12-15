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Джека Грилиша лишили прав на девять месяцев за неосторожное вождение

Джека Грилиша лишили прав на девять месяцев за неосторожное вождение
Футбол / Англия 0

Суд Бирмингема наказал полузащитника и капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша за неосторожное вождение, сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист признал свою вину по двум эпизодам. Напомним, в марте текущего года Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Игрок также сознался во втором правонарушении, которое произошло в октябре. Суд назначил штраф в размере £ 82 900 (примерно € 91 тыс.), который Грилиш должен выплатить в течение семи дней. Игрок также получил запрет на вождение автомобиля, рассчитанный на девять месяцев.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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