Источник: сотрудникам клубных магазинов «ПСЖ» сообщили о переходе в команду Месси

Сотрудников клубных магазинов «ПСЖ» предупредили о необходимости подготовиться к переходу в команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal со ссылкой на Football Transfers. По данным источника, вскоре «ПСЖ» должен сделать официальное объявление.

Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет ещё одну попытку уйти из «Барселоны».

Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Аргентинец хочет покинуть команду из-за сложного периода клуба. В прошлом сезоне испанский гранд не выиграл ни одного трофея, а в Лиге чемпионов уступил «Баварии» со счётом 2:8.