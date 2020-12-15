«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 00:00
Сегодня, 15 декабря, состоится матч «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао. Встреча 19-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Атлетик».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано из Дон-Бенито. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Альфонсо Висенте Мораль.
Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» набрал 23 очка в 12 матчах и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» (14) — на 13-м месте. «Реал» одержал в Примере две победы подряд, «Атлетик» не выигрывает уже в трёх матчах.
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