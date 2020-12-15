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Гвардиола: Габи Жезус — лучший форвард в мире по своему вкладу в игру команды

Гвардиола: Габи Жезус — лучший форвард в мире по своему вкладу в игру команды
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре форварда команды Габриэла Жезуса. Бразилец не забивает уже в восьми последних матчах. Несмотря на неудачную серию, Гвардиола поддержал форварда.

«Я каждый день вижу, что он делает. И мне это очень нравится. Скоро он сможет забить. Конечно, мы хотим от него голов, но одна из причин, по которой мы мало пропускаем, — его игра. По своему вкладу он является лучшим нападающим в мире. Никто из форвардов не делает столько для команды, как он.

Жезус проявляет себя в отборе, отлично прессингует, здорово работает в штрафной соперника. Всё это нам здорово помогает», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

В текущем сезоне бразилец забил лишь два мяча и отдал одну результативную передачу.

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