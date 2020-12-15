Юран: про возраст Урунова не один человек сказал, у меня есть знакомые в Узбекистане

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал собственные слова о полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове. Ранее Юран в эфире «Матч Премьер» намекнул, что у Урунова может быть переписанный паспорт. Так, 19-летний футболист на деле может быть на пять лет старше.
«Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане, тренеры. Мы общаемся. Наверное, они больше знают. Вместе с тем подчеркну: я вчера не называл конкретную цифру — на пять лет он старше или на 10. Я просто сказал: ходят такие разговоры в футбольном мире. Но я не могу утверждать на 100 процентов.
Просто, когда Урунов переходил в «Спартак», мне позвонили и сказали: «Слушай, ну ему не 19 лет. В Узбекистане это факт известный». Я уточнил: «Что, постарше, что ли?» Мне сказали: «Да, немножко постарше». В общем, люди удивились этому переходу. Мол, куда там в «Спартаке» смотрят — это же не усиление!
Ну, я не совсем понял, зачем вообще платить за него два миллиона? Что, в школе «Спартака» нет своих 19-летних воспитанников? Урунов — неплохой футболист. Но сейчас он явно не уровня «Спартака», — приводит слова Юрана Sport24.
- 15 декабря 2020
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