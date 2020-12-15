В «Сочи» отреагировали на решение КДК по Тедеско

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС перенести рассмотрение дела главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Надо было выносить решение по той части, где это можно было сделать. А раз перенесли, то может, (изначально – прим. «Чемпионата») стоило собираться позже», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что КДК РФС запросил дополнительные материалы по матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0). Все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря. Таким образом, Тедеско, чьё поведение должно было быть рассмотрено на совещании КДК, сможет руководить подопечными в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится завтра, 16 декабря.