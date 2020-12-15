Клопп: то, что Моуринью сделал в «Тоттенхэме», действительно впечатляет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Моуринью уже доказал, что способен вернуться в игру, если можно так сказать. То, что он сделал в „Тоттенхэме“, действительно впечатляет. „Шпоры“ под его руководством играют очень хорошо. Моуринью превратил команду в машину. Даже когда „Тоттенхэм“ выступает не лучшим образом, команда коллективно действует в защите. Это впечатляет.



На данный момент в английской Премьер-лиге много хороших команд. Это нас объединяет. Если „Ливерпуль“ будет держать Сона и Кейна, у „Тоттенхэма“ выделится кто-то другой. Это отличная команда с опасными игроками», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:00 мск.

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