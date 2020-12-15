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Алексей Миранчук вылечился от коронавируса и готов возобновить тренировки в «Аталанте»

Алексей Миранчук вылечился от коронавируса и готов возобновить тренировки в «Аталанте»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча 12-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом» сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук вылечился от коронавируса.

«Сегодня Миранчук впервые может тренироваться, его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Иличич пока отсутствует. Он не тренировался со вчерашнего дня, у него проблемы с горлом. „Аталанта“ должна провести отличный матч и действовать уверенно. Времени на подготовку к встрече не так много. Теперь такие условия одинаковы для всех», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Матч 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта» состоится завтра, 16 декабря, в Турине. Начало встречи — в 20:30 мск.

Агент рассказал, когда Алексей Миранчук вернётся к тренировкам с «Аталантой»
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