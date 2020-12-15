«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» обратилась к болельщикам перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча будет проходить при пустых трибунах.

«Уже завтра нас ждёт битва с «Зенитом» в Петербурге. Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака». Однако этого не случилось.

К сожалению, о своём решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем всё возможное для победы. Обязательно смотрите игру «Спартака» на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!» — говорится на сайте «Спартака».

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. В тройку лидеров чемпионата России также входит московский ЦСКА (34). «Армейцы» проведут финальный матч года с «Ростовом» 17 декабря.