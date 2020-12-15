«Вулверхэмптон» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Челси» на стартовый матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Сес, Боли, Коди, Марсал, Семеду, Каштелу, Дендонкер, Невеш, Нету, Силва.
Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Килман, Феррейра, Отасови, Адама Траоре.
«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Хаверц, Пулишич, Вернер, Жиру.
Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Гилмор, Абрахам.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Волки» (17) — на 13-м месте.
Промороликк матчу «Вулверхэмптон» — «Челси»
- 15 декабря 2020
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