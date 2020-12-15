«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Сегодня, 15 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом из Мерсисайда, помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
«Манчестер Сити», набрав в 11 турах19 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Вест Бромвич Альбион» (6) располагается на 19-м месте. Лидирует в первенстве «Тоттенхэм Хотспур» (25).
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
21:23
-
21:18
-
21:17
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
19:44
-
19:39
-
19:24
-
19:17
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:21
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:34
-
16:34
-
16:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам