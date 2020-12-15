«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 15 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом из Мерсисайда, помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

Турнирная таблица АПЛ

«Манчестер Сити», набрав в 11 турах19 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Вест Бромвич Альбион» (6) располагается на 19-м месте. Лидирует в первенстве «Тоттенхэм Хотспур» (25).