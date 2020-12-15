«Бавария» не планирует приобретать новых игроков зимой

Мюнхенская «Бавария» не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.



По информации источника, руководство немецкого клуба намерено обратить внимание на воспитанников академии. Напомним, летом «Бавария» активно проявила себя на трансферном рынке, усилившись семью игроками.



Ранее сообщалось, что «Баварию» могут покинуть защитники Жером Боатенг и Давид Алаба.



Мюнхенская «Бавария» набрала в 11 встречах 24 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является леверкузенский «Байер» (25). Завтра, 16 декабря, «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 22:30 мск.