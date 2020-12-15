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«Ливерпуль» посвятил программку к матчу с «Тоттенхэмом» умершему Жерару Улье

«Ливерпуль» посвятил программку к матчу с «Тоттенхэмом» умершему Жерару Улье
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» почтит память Жерара Улье, скончавшегося в ночь на 14 декабря 2020 года.

Французу, ушедшему из жизни в возрасте 73 лет, посвящена программка, подготовленная к игре со «шпорами». На обложке размещено фото, на котором Жерар Улье держит в руках Кубок УЕФА.

Фото можно посмотреть на официальной странице «Ливерпуля» в «Твиттере».

Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.

В ходе своей карьеры Улье возглавлял также сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала бирмингемская «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.

«Для меня уйти из футбола – всё равно что перестать дышать». Не стало Жерара Улье
Его «Ливерпуль» не стал чемпионом Англии, но влюбил в себя очень многих.
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