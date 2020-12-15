18-летний вратарь «Ростова», отбивший пенальти Заболотного в матче с «Сочи», покинул клуб

Вратарь «Ростова» Денис Попов попрощался с командой.



«Это была великолепная история. Спасибо за эти четыре года в «Ростове». Спасибо тренерскому штабу, руководству клуба. Я очень благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени. Спасибо партнёрам по команде. С вами мы прошли через многое. Были взлёты и падения. Мы всегда поддерживали друг друга. Мне было приятно работать с каждым из вас. Огромное Спасибо Виталию Витальевичу Кафанову, Глебу Преснякову и Игнатьеву Дмитрию Владимировичу за огромный вклад в мою подготовку, за наставления и веру в меня.



И да… Дорогие болельщики, спасибо большое вам за сумасшедшую поддержку, за ту энергию, которой вы заряжали нас с трибун. Без вашей поддержки не было бы таких результатов, которые сейчас имеет клуб. «Ростов», желаю высоких результатов в РПЛ. Не прощаемся», — написал Попов на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Попов стоял на воротах «Ростова» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 с «Сочи» (1:10). Тогда за «Ростов» играли футболисты моложе 20 лет, потому что у шести игроков основного состава был выявлен коронавирус. Попов отразил пенальти форварда «Сочи» Антона Заболотного и установил рекорд турнира по количеству сейвов.