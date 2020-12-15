Бьельса: для «Лидса» в матчах с контратакующими командами поле уменьшается в два раза

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед».



«Матч с „Вест Хэмом“ в 12-м туре в физическом плане был для нас одним из лучших в сезоне. Больше мы пробежали только во встрече с „Астон Виллой“. Но матч с „Астон Виллой“ был намного легче. Когда играете с командой, которая пытается играть первым номером, размер поле для вас составляет 100 на 60 метров. Но когда мы играем с клубами, которые играют на контратаках, поле для нас становится в два раза меньше. Если увидите таблицу, сколько каждая команда пробежала во всех матчах, у вас будет чёткое понимание ситуации.



Очень трудно говорить о будущем и тем более предсказывать его. Реальность такова, что в шести последних матчах мы набрали только четыре очка из восемнадцати возможных. У нас негативный цикл, который, конечно же, порождает последствия. Половина команд АПЛ сейчас переживает подобное. Знаем, в этом турнире каждый матч очень сложен, и стараемся играть так, чтобы набрать как можно больше очков.



Матч с „Ньюкаслом“ очень важен. Они опережают нас на три очка — расстояние одной победы. Мы не ждём лёгкого испытания», — приводит слова аргентинского специалиста официальный сайт «павлинов».



Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» — «Ньюкасл» состоится завтра, 16 декабря, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 21:00 мск

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