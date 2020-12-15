Нобоа: с Манчини было тяжело, он вывел меня из состава «Зенита», ничего не сказав

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о впечатлениях от совместной работы с Роберто Манчини, с которым эквадорец пересекался в «Зените». Нобоа признался, что у него остались не самые лучшие воспоминания о том периоде.

«С Манчини было тяжело. Меня в клубе хотели видеть президент и спортивный директор. А тренер хотел привести собственных игроков.

Но я никогда не конфликтовал с Манчини. Я просто хотел показать ему, что способен помочь команде. Когда мне удалось доказать это, меня просто вывели из команды, не сказав ничего. Поэтому мне было грустно. Манчини просто начал ставить своих футболистов — и всё.

Было сложно, поэтому зимой я перешёл в «Рубин». Было неприятно ощущать, что я совсем не нужен тренеру. Причиной было не то, что я себя как-то не так вёл. Просто тренер хотел видеть других игроков», — цитирует Нобоа RussianFootballNews.