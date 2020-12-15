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«Ливерпуль» планирует продлить контракт с ван Дейком

«Ливерпуль» планирует продлить контракт с ван Дейком
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» в ближайшее время планирует продлить контракт с защитником Вирджилом ван Дейком.

По сообщениям известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы, несмотря на тяжёлую травму нидерландца, уже в январе собираются провести переговоры с его агентом. «Ливерпуль» хочет продлить контракт со своим лидером до лета 2026 года.

Вирджил ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Вратарь «ирисок» в собственной штрафной прыгнул нидерландцу в ноги и повалил его на газон. Однако Пикфорд избежал наказания, поскольку у ван Дейка зафиксировали офсайд. Впоследствии у Вирджила была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

Ван Дейк — лучший центральный защитник 2020 года по версии ESPN
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