Вильмар Барриос попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Primertiempo.
По информации источника, в услугах колумбийского футболиста заинтересованы «Бешикташ», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» и «Милан». Отмечается, что турецкий клуб в скором времени начнёт переговоры с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер.
Контракт Барриоса с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне колумбийский полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу. С 2016 года Барриос вызывается в национальную команду Колумбии.
«Зенит» набрал в 18 матчах 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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