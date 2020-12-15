Эдуард Менди совершил больше касаний, чем Вернер, в первом тайме матча с «Вулверхэмптоном»

В стартовом матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вулверхэмптон Уондерес» и лондонский «Челси». Матч проходит на домашнем стадионе «волков» — «Молине» в Лондоне. Идёт 46-я минута матча, счёт пока не открыт — 0:0.
Как сообщает Squawka Football, в первом тайме голкипер «Челси» Эдуард Менди совершил больше касаний мяча (21), чем нападающий «аристократов» Тимо Вернер (12).
Фото можно посмотреть на странице Squawka Football в "Твиттере".
Последний раз команды встречались 26 июля 2020 года в матче 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился победой «Челси» со счётом 2:0.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уондерерс» (17) — на 13-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 15 декабря 2020
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:32
-
22:27
-
22:22
-
22:14
-
22:04
-
22:04
-
21:51
-
21:47
-
21:44
-
21:23
-
21:18
-
21:17
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
19:44
-
19:39
-
19:24
-
19:17
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:18