Эдуард Менди совершил больше касаний, чем Вернер, в первом тайме матча с «Вулверхэмптоном»

В стартовом матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вулверхэмптон Уондерес» и лондонский «Челси». Матч проходит на домашнем стадионе «волков» — «Молине» в Лондоне. Идёт 46-я минута матча, счёт пока не открыт — 0:0.



Как сообщает Squawka Football, в первом тайме голкипер «Челси» Эдуард Менди совершил больше касаний мяча (21), чем нападающий «аристократов» Тимо Вернер (12).

Фото можно посмотреть на странице Squawka Football в "Твиттере".

Последний раз команды встречались 26 июля 2020 года в матче 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился победой «Челси» со счётом 2:0.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уондерерс» (17) — на 13-м месте.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.