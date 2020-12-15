«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Б. Менди, Диаш, Аке, Канселу, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Жезус, Стерлинг.
Запасные: Стеффен, Уолкер, Лапорт, Ферран Торрес, Бернарду Силва, Агуэро, Марез.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, О'Ши, Ферлонг, Гиббз, Сойерс, Галлахер, Ливермор, Диангана, Филлипс, Ахирни-Грант.
Запасные: Баттон, Иванович, Пелтье, Кровинович, Гросицки, Робинсон, Остин.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 19 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 19-м месте.
Проморолик к матчу «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»
- 15 декабря 2020
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:32
-
22:27
-
22:22
-
22:14
-
22:04
-
22:04
-
21:51
-
21:47
-
21:44
-
21:23
-
21:18
-
21:17
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
19:44
-
19:39
-
19:24
-
19:17
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:18