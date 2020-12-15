«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Б. Менди, Диаш, Аке, Канселу, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Жезус, Стерлинг.



Запасные: Стеффен, Уолкер, Лапорт, Ферран Торрес, Бернарду Силва, Агуэро, Марез.



«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, О'Ши, Ферлонг, Гиббз, Сойерс, Галлахер, Ливермор, Диангана, Филлипс, Ахирни-Грант.



Запасные: Баттон, Иванович, Пелтье, Кровинович, Гросицки, Робинсон, Остин.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 19 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 19-м месте.

Проморолик к матчу «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион»