«Челси», ведя в счёте, проиграл «Вулверхэмптону» в 13-м туре АПЛ

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 49-й минуте матча. Защитник «аристократов» Бенджамин Чилвел прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался нападающий Оливье Жиру. Француз, пробив в касание, вывел свою команду вперёд.

Видео гола Оливье Жиру

Хозяева отыгрались через 17 минут. Нападающий Даниэл Каштелу получил пас в штрафной, обыграл всё того же Чилвела и ювелирным ударом уложил мяч в ближнюю девятку.

Видео гола Каштелу

Окончательный счёт на 95-й минуте установил нападающий «волков» Педру Нету.

Видео победного гола «Вулверхэмптона»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (22) — на пятом месте.