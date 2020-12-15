«Челси», ведя в счёте, проиграл «Вулверхэмптону» в 13-м туре АПЛ

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 49-й минуте матча. Защитник «аристократов» Бенджамин Чилвел прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался нападающий Оливье Жиру. Француз, пробив в касание, вывел свою команду вперёд.
Хозяева отыгрались через 17 минут. Нападающий Даниэл Каштелу получил пас в штрафной, обыграл всё того же Чилвела и ювелирным ударом уложил мяч в ближнюю девятку.
Окончательный счёт на 95-й минуте установил нападающий «волков» Педру Нету.
Видео победного гола «Вулверхэмптона»
Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (22) — на пятом месте.
- 15 декабря 2020
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