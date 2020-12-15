Тео Эрнандес: я счастлив в «Милане», не могу представить, что вернулся бы в «Реал»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес, выступающий за итальянский клуб на правах аренды, заявил, что не хотел бы возвращаться в «Реал», цвета которого он защищал раньше.

«Я думаю, что у меня сейчас лучший период в карьере. Я приехал в «Реал» очень молодым. Тяжело, когда ты почти не получаешь игрового времени. Сейчас я не могу представить, что вернусь обратно в Мадрид. Я очень счастлив в «Милане». Если бы у меня была возможность, я бы остался в «Милане» навсегда», — приводит слова француза El Transistor.

Защитник выступал за «Реал» с 2017 по 2019 год. Летом 2019 года он перебрался в «Милан», итальянский клуб заплатил за него € 20 млн.

В текущем сезоне французский защитник принял участие в 11 матчах и забил три мяча при двух результативных передачах.