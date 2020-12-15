Сульшер оценил результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о «Реале Сосьедад» — команде, с которой манкунианцам предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
«Звучит как жеребьёвка Лиги чемпионов. Эта команда определённо держит всех в напряжении. Сейчас они лидируют в чемпионате Испании, опережая такие клубы, как мадридские «Атлетико» и «Реал», а также «Барселону». В этом сезоне я пару раз смотрел их матчи и могу сказать, что нам будет противостоять восхитительная команда. Они станут проверкой для нас», — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт «красных дьяволов».
Первый матч 1/16 Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» запланирован на 18 февраля и состоится в Испании. Ответная встреча состоится через неделю на стадионе «Олд Траффорд».
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