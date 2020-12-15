Британские игроки почти два года не забивают голы за «Вулверхэмптон»

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Челси». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.



Как сообщает Opta Sports, каждый из последних 83 голов «Вулверхэмптона» в английской Премьер-лиге был забит не британскими игроками (не считая автоголы). Только лондонский «Арсенал» в период с октября 2005 года по февраль 2008-го имел более длительную серию из голов, забитых легионерами (171).

Видео победного гола «волков» в матче с «Челси»

Последний раз британский футболист отличался за «Вулверхэмптон» 19 января 2019 года. Этим игроком является защитник Райан Беннетт, выступающий в настоящее время выступающий за «Суонси Сити».



Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (22) — на пятом месте.



Следующий матч «волки» проведут в понедельник, 21 декабря. В матче 14-го тура они в гостях встретятся с «Бёрнли».