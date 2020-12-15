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Кобелев: Тедеско просто звенит пустыми банками, в его поведении много показного

Кобелев: Тедеско просто звенит пустыми банками, в его поведении много показного
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев признался, что ему не нравится поведение наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист ведёт себя очень эмоционально во время матчей, из-за чего он регулярно получает жёлтые карточки.

«Говорят, Доменико — эмоциональный, но я думаю, что он просто звенит пустыми банками. У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении же Тедеско много показного. Например, он регулярно апеллирует к судьям, немца постоянно что-то не устраивает. Честно говоря, мне не нравится, как себя ведёт Тедеско», — цитирует Кобелева «RT на русском».

У Тедеско во время матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) возник конфликт с тренером вратарей соперника Дмитрием Бородиным. Тренер «Сочи» призвал Тедеско вести себя сдержаннее в гостях. Слова Бородина немецкий специалист воспринял как оскорбление на национальной почве.

КДК перенёс рассмотрение дела Тедеско, он будет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом»
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