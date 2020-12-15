Кобелев: Тедеско просто звенит пустыми банками, в его поведении много показного

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев признался, что ему не нравится поведение наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист ведёт себя очень эмоционально во время матчей, из-за чего он регулярно получает жёлтые карточки.

«Говорят, Доменико — эмоциональный, но я думаю, что он просто звенит пустыми банками. У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении же Тедеско много показного. Например, он регулярно апеллирует к судьям, немца постоянно что-то не устраивает. Честно говоря, мне не нравится, как себя ведёт Тедеско», — цитирует Кобелева «RT на русском».

У Тедеско во время матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) возник конфликт с тренером вратарей соперника Дмитрием Бородиным. Тренер «Сочи» призвал Тедеско вести себя сдержаннее в гостях. Слова Бородина немецкий специалист воспринял как оскорбление на национальной почве.