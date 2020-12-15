Канте: стараясь выиграть игру, мы пропустили решающую контратаку «Вулверхэмптона»
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал проигрыш «аристократов» в гостевом матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:2).
«Всегда разочарован проигрышами. Сегодня в первом тайме мы не показали качественной игры.
Во второй половине мы быстро вышли вперёд и должны были доводить матч до победы. Но они забили ответный гол, после чего мы пытались их дожать. Стараясь выиграть, мы пропустили решающую контратаку.
То, что произошло в последних двух матчах, — совсем не тот результат, который мы хотим», — приводит слова французского полузащитника BBC.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» (20) — на 9-м месте.
«Челси», ведя в счёте, проиграл «Вулверхэмптону» в 13-м туре АПЛ
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