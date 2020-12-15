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Тренер «Реала Сосьедад»: когда Месси и Гризманн пробудятся, никто не остановит «Барселону»

Тренер «Реала Сосьедад»: когда Месси и Гризманн пробудятся, никто не остановит «Барселону»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль поделился ожиданиями от матча 19-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

«Я всегда оптимистичен. Мне всё равно, с какой командой предстоит играть. На протяжении многих лет мы показывали, что можем найти подход к любой команде. Понимаю, что игра будет открытой. Всем будет непросто.

Гризманн знает, что ему не удается добиться успеха перед воротами, но у него есть моменты. Всё, что он создаёт и делает, потрясающе. У Антуана потрясающие физические данные. Когда Месси и Гризманн пробудятся, никто не сможет остановить „Барселону“, уверен», — приводит слова тренера «Реала Сосьедад» AS.

Матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 16 декабря, в Барселоне. Начало — в 23:00 мск.

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