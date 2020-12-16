Полузащитник «Лиона», травмировавший Неймара, стал получать смертельные угрозы
Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес стал получать смертельные угрозы. Мендес в самой концовке встречи 14-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (1:0) травмировал форварда соперника Неймара. В результате, бразильский нападающий вновь оказался в лазарете. После грубого стыка Неймар покинул поле в слезах, а Мендес был удалён.
«Я ценю футбол, который демонстрирует Неймар. И я надеюсь, что там ничего серьёзного. Надеюсь, что он быстро восстановится и будет приносить радость фанатам. Я приношу свои искренние извинения», — цитирует Мендеса Daily Express.
«В социальных сетях стали приходить различные угрозы. Писали Тьяго, пишут мне. Говорят, что со мной произойдёт что-то ужасное из-за травмы, которую нанёс Тьяго Неймару», — сказала супруга футболиста.
У Неймара диагностировано растяжение связок лодыжки
Рекомендуем вам
- 16 декабря 2020
-
00:39
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:08
- 15 декабря 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:13
-
23:13
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:32
-
22:27
-
22:22
-
22:14
-
22:04
-
22:04
-
21:51
-
21:47
-
21:44
-
21:23
-
21:18
-
21:17
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам