Полузащитник «Лиона», травмировавший Неймара, стал получать смертельные угрозы

Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес стал получать смертельные угрозы. Мендес в самой концовке встречи 14-го тура Лиги 1 с «ПСЖ» (1:0) травмировал форварда соперника Неймара. В результате, бразильский нападающий вновь оказался в лазарете. После грубого стыка Неймар покинул поле в слезах, а Мендес был удалён.

«Я ценю футбол, который демонстрирует Неймар. И я надеюсь, что там ничего серьёзного. Надеюсь, что он быстро восстановится и будет приносить радость фанатам. Я приношу свои искренние извинения», — цитирует Мендеса Daily Express.

«В социальных сетях стали приходить различные угрозы. Писали Тьяго, пишут мне. Говорят, что со мной произойдёт что-то ужасное из-за травмы, которую нанёс Тьяго Неймару», — сказала супруга футболиста.