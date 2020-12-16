«Лацио» не смог обыграть «Беневенто» в матче Серии А

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Беневенто» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Результативную передачу отдал хавбек римского клуба Сергей Милинкович-Савич. В конце первого тайма, на 45-й минуте встречи, полузащитник «Беневенто» Паскуале Скьяттарелла сравнял счёт.



Римский «Лацио» набрал 18 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Беневенто» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 встречах 27 очков «Милан». В тройку лидеров входят миланский «Интер» (24) и «Наполи» (23).