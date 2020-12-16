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«Вулверхэмптон» — «Челси». Видеообзор матча 13-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Челси». Видеообзор матча 13-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Даниэл Каштелу и Педру Нету. Единственный гол за «Челси» забил Оливье Жиру.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси».

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» в свою очередь, набрав 22 очка, занимает пятое место. Лондонский клуб потерпел второе поражение подряд. В следующем туре чемпионата Англии «Челси» предстоит провести матч с «Вест Хэм Юнайтед»», а «Вулверхэмптон» встретится с «Бёрнли». Оба матча пройдут 21 декабря.

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