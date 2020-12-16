«Реал» в большинстве обыграл «Атлетик» в матче Примеры

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» встречался с «Атлетиком». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Гости остались в меньшинстве на 13-й минуте после удаления Рауля Гарсии. «Реал» открыл счёт занавес первого тайма после точного удара Тони Крооса. Спустя 7 минут после начала второго «Атлетик» сравнял счёт. Гол в свой актив записал Андер Капа. На 74-й минуте Карим Бензема вновь вывел «Реал» вперёд. Уже в компенсированное время Бензема оформил дубль, поставив окончательную точку в матче.

Подопечные Зинедина Зидана одержали третью победу подряд в чемпионате Испании. Команда, набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» в свою очередь продлил безвыигрышную серию в чемпионате Испании до четырёх матчей (2 ничьи и 2 поражения). Команда осталась на 13-м месте, набрав 14 очков.