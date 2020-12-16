Гвардиола объяснил эмоциональную реакцию в адрес арбитра в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил эмоциональную реакцию в адрес резервного арбитра Энтони Тэйлора во время матча 13-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион» (1:1).

«Я сказал, что, может быть, четырёх минут недостаточно. Почти три минуты ожидания. С заменами четырёх было недостаточно. Но, честно говоря, он главный, и он решает», — приводит слова Гвардиолы BBC.

К основному времени матча арбитр встречи добавил четыре минуты, чем был крайне недоволен главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который выплеснул свои эмоции на резервном арбитре.

Фото эмоционального поведения Хосепа Гвардиоды доступно в «твиттере» B/R Football.

Видео гола Гюндогана в матче «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (7) — на 19-м месте.