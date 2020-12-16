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Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, когда может произойти возвращение Неймара

Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, когда может произойти возвращение Неймара
Футбол / Испания 0

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо ответил на вопрос о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

«Мы связались с людьми Неймара, и он сделал комментарий, который кто-то истолковал как то, что он хочет, чтобы Месси присоединился к нему в «ПСЖ». Неймар имел в виду, что он хочет вернуться в Барселону, как он сказал летом 2019 года. Теперь мы не можем оплатить его трансфер, поэтому его возвращение может произойти после истечения срока контракта», — приводит слова Руссо AS.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

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