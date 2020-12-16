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Источник: «Манчестер Сити» уверен, что имеет преимущество перед «ПСЖ» в борьбе за Месси

Источник: «Манчестер Сити» уверен, что имеет преимущество перед «ПСЖ» в борьбе за Месси
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» уверен, что опередит «Пари Сен-Жермен» в борьбе за Лионеля Месси, сообщает Daily Express.

По данным источника, «горожане» считают, что у них есть преимущество перед французским клубом в лице Хосепа Гвардиолы, который работал с Месси в «Барселоне».

Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет ещё одну попытку уйти из «Барселоны».

Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Аргентинец хочет покинуть команду из-за сложного периода клуба. В прошлом сезоне испанский гранд не выиграл ни одного трофея, а в Лиге чемпионов уступил «Баварии» со счётом 2:8.

Источник: сотрудникам клубных магазинов «ПСЖ» сообщили о переходе в команду Месси
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