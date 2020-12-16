Источник: «Манчестер Сити» уверен, что имеет преимущество перед «ПСЖ» в борьбе за Месси

«Манчестер Юнайтед» уверен, что опередит «Пари Сен-Жермен» в борьбе за Лионеля Месси, сообщает Daily Express.
По данным источника, «горожане» считают, что у них есть преимущество перед французским клубом в лице Хосепа Гвардиолы, который работал с Месси в «Барселоне».
Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет ещё одну попытку уйти из «Барселоны».
Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Аргентинец хочет покинуть команду из-за сложного периода клуба. В прошлом сезоне испанский гранд не выиграл ни одного трофея, а в Лиге чемпионов уступил «Баварии» со счётом 2:8.
- 16 декабря 2020
-
03:35
-
03:16
-
02:58
-
02:37
-
02:22
-
02:02
-
01:54
-
01:32
-
01:14
-
00:51
-
00:51
-
00:39
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:08
- 15 декабря 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:13
-
23:13
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:32
-
22:27
-
22:22
-
22:14
-
22:04
-
22:04
-
21:51
-
21:47
-
21:44