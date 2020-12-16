«Вест Бромвич» уволит Билича, несмотря на ничью с «Манчестер Сити». Его заменит Эллардайс

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич будет уволен, несмотря на результат матча с «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail. Матч 13-го тура АПЛ прошёл в Манчестере и завершился со счётом 1:1.
По данным источника, несмотря на этот результат, владельцы клуба планируют уволить Билича. Сообщается, об отставке специалиста будет объявлено в среду, 16 декабря, а его место займёт бывший главный тренер «Эвертона» и сборной Англии Сэм Эллардайс.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» в свою очередь, набрав 7 очков, располагается на 19-м месте. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» предстоит провести матч с «Саутгемптоном», а «Вест Бромвич» сыграет с «Астон Виллой». Матчи пройдут 19 и 20 декабря соответственно.
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