Ян Вертонген впервые рассказал о последствиях травмы головы в «Тоттенхэме»

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген, который выступает за «Бенфику», рассказал о серьёзных последствиях травмы головы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).
«Многие люди этого не знают, но у меня было много проблем из-за этого в течение долгого времени: головные боли и головокружение. Я впервые сказал это сейчас. Я не должен был играть в это время, что повлияло на меня в течение 9 месяцев. Поэтому я не мог показать то, что хотел. При этом изменении все думали, что я злюсь на Моуринью, но в тот момент я просто не мог играть. У меня всё ещё был годовой контракт, поэтому я должен был играть. Но когда я играл, делал это плохо. Не многие люди знали об этом, это был мой собственный выбор, я никого не виню», — приводит слова Вертонгена Sporza.
В июле Вертонген объявил об уходе из «Тоттенхэм Хотспур» и получил статус свободного агента. Вертонген выступал за «шпор» летом 2012 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера футболиста составила € 12,5 млн. В составе английского клуба 33-летний бельгийский игрок принял участие в 315 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и 12 результативных передач.
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