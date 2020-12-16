А. Кержаков: не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее

Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» и нынешний тренер ФК «Томь» Александр Кержаков признался, что для него на данный момент наиболее интересной по игре командой РПЛ является «Краснодар».

«Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам, два последних матча они выиграли со счётом 5:0. Просто у них есть чёткий очень рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится. У них футболисты в атаке знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать. Вот это радует глаз», – сказал Кержаков в программе «Футбольная столица» на ютуб-канале Геннадия Орлова.

В настоящее время после 18 туров в чемпионате России «Краснодар»занимает 8-ю строчку в таблице с 27 очками. При этом «быки» стали единственной командой из РПЛ, пробившейся в весеннюю часть еврокубков. В плей-офф Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Динамо» (Загреб).

Напомним, в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом «Краснодар» дома проведёт матч с «Уфой» 17 декабря, а «Зенит» примет «Спартак» 16 декабря.