«Интер» готов обменять Эриксена на игрока «Аталанты» Гомеса

Миланский «Интер» выразил готовность обменять своего футболиста Кристиана Эриксена на игрока «Аталанты» Алехандро Гомеса, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

32-летний аргентинский полузащитник «Аталанты» Гомес может покинуть клуб в ближайшее время. Причиной возможного ухода СМИ называют драку, якобы произошедшую между аргентинским футболистом и главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в перерыве матча 5-го тура ЛЧ с «Мидтьюлланном» (1:1).

По информации Tuttomercatoweb, «Аталанта» может заработать от продажи Гомеса максимум от € 10 млн до € 15 млн. К игроку проявляют интерес «Интер», «Милан» и «Наполи», однако клуб из Бергамо не хотел бы продавать полузащитника прямым конкурентам.

Также ранее стало известно, что «Интер» планирует расстаться сразу с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно. В списке игроков значатся Матиас Весино, Раджа Найнгголан, Кристиан Эриксен и Андреа Пинамонти.