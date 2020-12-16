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«Интер» готов обменять Эриксена на игрока «Аталанты» Гомеса

«Интер» готов обменять Эриксена на игрока «Аталанты» Гомеса
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» выразил готовность обменять своего футболиста Кристиана Эриксена на игрока «Аталанты» Алехандро Гомеса, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

32-летний аргентинский полузащитник «Аталанты» Гомес может покинуть клуб в ближайшее время. Причиной возможного ухода СМИ называют драку, якобы произошедшую между аргентинским футболистом и главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в перерыве матча 5-го тура ЛЧ с «Мидтьюлланном» (1:1).

По информации Tuttomercatoweb, «Аталанта» может заработать от продажи Гомеса максимум от € 10 млн до € 15 млн. К игроку проявляют интерес «Интер», «Милан» и «Наполи», однако клуб из Бергамо не хотел бы продавать полузащитника прямым конкурентам.

Также ранее стало известно, что «Интер» планирует расстаться сразу с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно. В списке игроков значатся Матиас Весино, Раджа Найнгголан, Кристиан Эриксен и Андреа Пинамонти.

Алехандро Гомес отреагировал на информацию о драке с главным тренером «Аталанты»
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