Первый тренер Уткина: ЦСКА уже год хочет Даню. А как его не хотеть? Он же Golden Boy

Виталий Тасенко, первый тренер полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, рассказал об интересе к игроку со стороны ЦСКА.



«Не знаю, есть ли смысл оставаться в «Краснодаре». Летом он забил «Зениту», зарядился уверенностью, но иностранцы с хорошими зарплатами выздоровели, и его убрали. Игра с «Челси» ничего не решала, и Лэмпард выпустил в старте трёх воспитанников, а Мусаев — ни одного. Насколько я знаю, ЦСКА уже год хочет Даню. Они мне звонили насчёт него. А как его не хотеть? Он же Golden Boy.



21 год, получил опыт в Лиге чемпионов. Хороший актив, в него можно вкладывать. По Transfermarkt он стоит € 3 млн. Что это за цена? Они Гайча за € 8,5 млн купили, а его вообще не видно. Правда, Дане надо играть, а я не знаю, получит ли он практику в ЦСКА. Может, лучше как Фомину: сначала в «Уфу», а потом раз — и в сборную», — цитирует Тасенко Sportbox.ru.

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