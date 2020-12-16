Нобоа: Бердыев позвал в «Спартак» меня, Джанаева и Наваса. Мы сказали: «Нет проблем»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак» во времена выступления за «Ростов» под руководством главного тренера Курбана Бердыева.



«Бердыев приглашал в «Ростов» Сесара Наваса, Сослана Джанаева, меня, ещё кого-то… И он нас собрал: «Сложилась такая ситуация, что я могу уйти в «Спартак». Хочу сделать это вместе с вами». Мы сказали: «Никаких проблем. Пока вы в «Ростове» — мы в «Ростове». А дальше ждём развития ситуации. Если сможем перейти вместе с вами — супер!» Но в итоге он в «Спартак» не перешёл, я остался в «Ростове», а потом перешёл в «Зенит», — цитирует Нобоа «Спорт-экспресс».



Напомним, Бердыев мог сменить на посту главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева в начале сезона-2016/2017, однако сделка сорвалась. Наставником красно-белых в итоге стал Массимо Каррера, с которым команда впервые за 16 лет стала чемпионом России.

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