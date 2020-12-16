Тихонов – о Кокорине: вообще не понимаю, что это. Пришёл в «Спартак», но не играет

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал выступление нападающего Александра Кокорина в «Спартаке».



«Вообще не понимаю, что это. Кокорин пришёл — и пошли травмы постоянные. Массажист уволенный… Говорил и говорю, что Кокорин хороший нападающий и он должен принести пользу «Спартаку». Но не играет. Видимо, есть внутренние проблемы, плюс травмы, возможно, мешают тренеру считать его основным игроком. Но по своим качествам Кокорин сильный форвард. Но есть момент, когда все уже устали ждать от него игры и начали задавать вопросы — а для чего это вообще было?» — цитирует Тихонова «Рейтинг Букмекеров».



В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Форвард пропустил несколько встреч из-за череды травм.