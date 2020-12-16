Зидан назвал Бензема лучшим французским нападающим в истории
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил своего подопечного и соотечественника нападающего Карима Бензема.
«Бензема – лучший французский нападающий в истории? Для меня – да. Вдобавок к тому, что он делает и показывает, он долгое время играет за «Реал». Более 500 матчей, все его голы, его рекорд… Достижения Карима говорят сами за себя. Для меня он лучший, тут всё предельно ясно.
Сейчас Бензема – более совершенный игрок, чем раньше. Он не чистая «девятка» и думает не только о голах. Мне это нравится в нём. Карим любит комбинировать с партнёрами и создавать для них моменты, но также знает, как забивать, и делает это, когда команда в этом сильнее всего нуждается. Вот в чём весь Карим», — приводит слова Зидана Goal.com.
Рамос, Бензема, Модрич – у «Реала» легендарный состав. Но важнее всех кое-кто другой
Он вернулся – и у «Реала» три победы подряд над сложными соперниками.
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