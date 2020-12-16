Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 19-го тура

Сегодня, 16 декабря, матчами «Ротор» — «Арсенал» и «Сочи» — «Динамо» стартует 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



В 19-м туре, который станет заключительным перед зимней паузой, состоится восемь матчей.



16 декабря

«Ротор» — «Арсенал» (Волгоград, 18:00 мск)

«Сочи» — «Динамо» (Сочи, 18:00 мск)

«Зенит» — «Спартак» (Санкт-Петербург, 20:00 мск)



17 декабря

«Химки» — «Локомотив» (Химки, 18:00 мск)

«Краснодар» — «Уфа» (Краснодар, 18:00 мск)

«Ростов» — ЦСКА (Ростов-на-Дону, 20:00 мск)

«Ахмат» — «Рубин» (Грозный, 20:00 мск)



18 декабря

«Тамбов» — «Урал» (Саранск, 18:00 мск)



В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».

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