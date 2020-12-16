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Роналду — о совместном фильме с Головкиным: оба стремимся к одному и тому же — величию

Роналду — о совместном фильме с Головкиным: оба стремимся к одному и тому же — величию
Футбол 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о встрече с боксёром Геннадием Головкиным, продемонстрировав отрезок из совместного фильма.

«Поговорили о жизни, футболе, боксе и наших путешествиях. Мы оба стремимся к одному и тому же — величию», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Права на видео принадлежат DAZN Group.

Ранее Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времён по версии издания France Football. Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Трансфер 35-летнего футболиста обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 7 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 1 результативную передачу. Контрактное соглашение португальца с «Ювентусом» рассчитано до 2022 года.

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