«Зенит» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 16 декабря, состоится матч «Зенит» — «Спартак». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.



Встреча красно-белых и сине-бело-голубых в первом круге прошла в 10-м туре в Москве и завершилась со счётом 1:1.



«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (34).

«Зенит» — «Спартак». Онлайн. Завершится ли главный матч сезона в РПЛ без скандала? Красно-белые не могут обыграть соперника с 2017 года.