Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч «Зенит» — «Спартак»: смотреть онлайн, прямой эфир на «Матч ТВ», 19-й тур РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 декабря, состоится матч «Зенит» — «Спартак». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечать за VAR будет Алексей Сухой, ему поможет Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.

Встреча красно-белых и сине-бело-голубых в первом круге прошла в 10-м туре в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (34).

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
«Зенит» — «Спартак». Онлайн. Завершится ли главный матч сезона в РПЛ без скандала?
Красно-белые не могут обыграть соперника с 2017 года.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
16 декабря 2020, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020